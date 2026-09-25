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Devisen im Blick

Warum der Euro zum Dollar etwas stärker wird

Warum der Euro zum Dollar etwas stärker wird

Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen und hat damit die Kursverluste im Wochenverlauf vorerst gestoppt.

Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,14 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1403 (Donnerstag: 1,1367) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8769 (0,8797) Euro.

Bis zum Donnerstag hatte eine Dollar-Stärke den Euro noch deutlich belastet. Die amerikanische Währung wurde im Verlauf der Woche von Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed gestützt, nachdem steigende Ölpreise die Inflationssorgen verstärkt hatten. Zuletzt wurde der Euro fast einen Cent tiefer gehandelt als zu Beginn der Woche.

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Etwas besser als erwartete Daten zur Konsumlaune in den USA konnte dem Euro am Nachmittag keine neue Richtung geben. Im September hatte sich die Stimmung der Verbraucher nicht ganz so stark eingetrübt wie erwartet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86045 (0,85986) britische Pfund, 179,70 (180,57) japanische Yen und 0,9445 (0,9409) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.271 Dollar. Das waren rund 4 Dollar weniger als am Vortag.

/jkr/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: OlgaNik / Shutterstock.com, Winiki / Shutterstock.com

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