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Ölpreise steigen weiter - US-Seeblockade gegen Iran wird wieder eingesetzt

13.07.26 21:17 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag im Verlauf ihre ohnehin schon deutlichen Gewinne erheblich ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 82,75 US-Dollar. Damit stieg der Preis der globalen Referenzsorte um knapp neun Prozent.

Kurz nach neuen US-Angriffen auf den Iran hat US-Präsident Donald Trump die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe angekündigt, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Allen anderen Ländern soll ein "fairer und offener" Zugang zur Meerenge möglich sein, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) erklärte später, dass es die Blockade ab Dienstagnachmittag US-Ostküstenzeit (22.00 Uhr deutscher Zeit) wieder aufnehmen wolle.

Trump kündigte zudem an, dass die USA fortan für die sichere Durchfahrt der Meerenge aus "Fairnessgründen" Einnahmen in Höhe von 20 Prozent des Frachtwertes für sich beanspruchen. Dies solle die Kosten, die im Zuge der Sicherstellung der Passage anfallen, kompensieren. Der Prozess und die Umsetzung würden umgehend beginnen, schrieb er weiter. Weitere Details blieben offen, etwa wer genau für den Beitrag aufkommen soll.

Trotz der seit letzter Woche größer werdenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran bewegt sich der Ölpreis immer noch deutlich unter dem Niveau vom Beginn des Konflikts. So hatte ein Barrel der Referenzsorte Brent zeitweise etwas mehr als 126 Dollar gekostet./he/edh