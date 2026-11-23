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DAX – Tiefrote Wochenbilanz

In eigener Sache

Für den DAX ist es auch am Freitag weiter abwärts gegangen. Dabei brachen die Kurse um 2,6% auf 24.803 ein.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 23.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex bereits am Mittwoch unter die 26.000er-Schwelle gefallen war, sackte das Aktienbarometer in der letzten Sitzung vor dem Wochenende auch unter die 25.000er-Marke ab. Gleichzeitig wurde damit die langfristige 200-Tage-Linie unterboten. Am Ende einer überaus schwachen Handelswoche (-7,3%) – unter dem Strich endete jeder Handelstag der dritten Novemberwoche im Minus – stand zudem der größte Wochenverlust seit Anfang April 2025 zu Buche.

Ausblick: Im Chart des DAX geht es jetzt vor allem um die Frage, ob der Wechsel in den formalen Abwärtstrend mit neuerlichen Abgaben bestätigt wird oder ob es nach sechs Verlustsitzungen hintereinander zu einer Gegenreaktion kommt. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt mittlerweile am Oktober-Tief bei 24.793 zu finden. Darunter dürfte das Juli-Tief bei 24.651 Punkten stützend wirken. Anschließend müsste auf das Juni-Tief im Bereich von 24.044 mit der 24.000er-Marke geachtet werden, bevor ein Test der beiden 2025er-März-Tops bei 23.476 einkalkuliert werden sollte. Das Long-Szenario: Kann der DAX zum Start in die letzte Novemberwoche indes nach oben drehen und den Rückfall unter die 200-Tage-Linie mit einer technischen Gegenreaktion kontern, müsste es zuerst zurück über den GD200 (aktuell bei 24.997) und die 25.000er-Barriere gehen. Darüber würde das offene Gap vom Freitag warten, ehe ein Hochlauf an den kurzfristigen GD50 (25.612), das Tief vom 6. November (25.618) und die mittelfristige 100-Tage-Linie (25.679) möglich wäre. Danach sollten auch das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 und die 26.000er-Barriere überboten werden.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 23.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 23.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -2,60% 5 Tage -7,28% 20 Tage -1,50% 52 Wochen 7,41% im November -3,93% im Jahr 2026 1,28% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 27.001,67 Abstand zum 52-Wochenhoch -8,14% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 13,44% Allzeithoch 27.001,67 Abstand zum Allzeithoch -8,14% Trend 200-Tage-Linie 24.996,97 Abstand 200-Tage-Linie -0,78% Status (langfristig) abwärts 100-Tage-Linie 25.678,52 Abstand 100-Tage-Linie -3,41% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 25.611,78 Abstand 50-Tage-Linie -3,16% Status (kurzfristig) abwärts DAX-Trend-Chart Stand 23.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants