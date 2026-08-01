Ein gutes Zeichen?

Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

Getrieben von der Aussicht auf dauerhaften Frieden im Iran sowie einer damit verbundenen, dauerhaften Öffnung der Straße von Hormus hat die Aktienmärkte in der vergangenen Woche weiter nach oben getrieben und bei zahlreichen Indizes für neue Allzeithochs gesorgt.

Unterstützt wurde diese Tendenz auch von der schwindenden Sorge über steigende Zinsen in den USA. Während die Mitglieder der US-Notenbank bei der letzten Sitzung keinesfalls ein einstimmiges Ergebnis über die Beibehaltung des Zinsniveaus getroffen haben, ging die Mehrheit der Anleger davon aus, dass es spätestens im September zu einem Zinsschritt nach oben kommen wird. Die in der letzten Woche veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten fielen aber schwächer als erwartet aus und machten gleichzeitig Hoffnung, dass eine Zinsanhebung möglicherweise doch weiter nach hinten rückt. Da dieses Szenario unerwartet kam, sorgte es für weiter steigende Kurse am Aktienmarkt. Sollten sich nun weitere Anzeichen dafür erkennen lassen, dürfte dies den momentanen Auftrieb bei den Dividendentiteln zusätzlich unterstützen.

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Profiteur der geänderten Zinserwartungen?

Mit den überraschend schlechter ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten konnte der Goldpreis einen Satz nach oben machen. Da beim Edelmetall keine Zinsen und Dividenden anfallen, profitiert der Kurs von der Aussicht, dass die US-Zinsen nicht steigen. Sollten sich hierzu weitere Anzeichen ergeben, dürfte dies dem Goldpreis zu weiterem Auftrieb verhelfen. Aus technischer Sicht würde sich ein weiteres Kaufsignal bei einem klaren Anstieg über die aktuelle Widerstandszone um 4.400 US-Dollar ergeben. Daneben gab es auch beim Silberpreis nach der Durststrecke der vergangenen Monate mittlerweile einen ersten Lichtblick. Es bietet sich daher an, die beiden Edelmetalle vorerst weiter im Blick zu behalten!

Stephan Feuerstein Hebelzertifikate.de

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.