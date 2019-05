MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro auf "Sell" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Markus Mayer verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die in Asien weiter sinkenden Preise für Polycarbonat. Auch wenn der Covestro-Kurs bereits deutlich unter seinem Kursziel liege, sei es noch zu früh, um auf einen positiven Trendwechsel zu setzen./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2019 / 08:44 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2019 / 08:44 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.