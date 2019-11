LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 6200 auf 6300 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus den angepassten Schätzungen für die Investitionen in den kommenden Jahren, schrieb Analyst Mark McVicar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Logistikunternehmens sei weiterhin überbewertet./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 19:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2019 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.