ATOSS Software: Starke Chartsignale vor den Zahlen

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Die ATOSS-Aktie hat sich nach dem massiven Kursverfall deutlich stabilisiert und zuletzt wichtige charttechnische Hürden überwunden. Nun könnten die anstehenden Neunmonatszahlen für zusätzlichen Schwung sorgen.

Nach einem langen Abwärtstrend scheint die Aktie von ATOSS Software wieder auf Erholungskurs zu sein. Vom Tief Anfang Juli bei knapp 67 Euro ging es zunächst bis auf gut 100 Euro nach oben. Anschließend folgte eine deutliche Korrektur, doch inzwischen hat der Kurs wieder auf über 93,00 Euro zugelegt. Besonders interessant ist dabei, dass die Aktie seit dem Juli-Tief bereits zwei aufsteigende Tiefpunkte ausgebildet hat. Das spricht für eine zunehmende Stabilisierung.

Wichtige Hürden überwunden

Zusätzliche positive Signale liefert der Blick auf die gleitenden Durchschnitte. So hat ATOSS zuletzt sowohl die 200-Tage-Linie bei rund 85 Euro als auch die 38-Tage-Linie bei etwa 90 Euro zurückerobert. Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt mit einem Anstieg auf rund 65 Punkte eine zunehmende Aufwärtsdynamik an. Damit hat sich das Chartbild deutlich aufgehellt. Für eine nachhaltige Trendwende müsste die Aktie allerdings noch den Widerstand bei rund 100 Euro überwinden, an dem die Erholung im August gescheitert war.

Neunmonatszahlen als möglicher Kurstreiber

Fundamental spricht einiges für eine Fortsetzung der Erholung. Im ersten Halbjahr steigerte ATOSS den Umsatz um 12 Prozent auf 103,2 Mio. Euro und erzielte eine starke EBIT-Marge von 35 Prozent. Auch das Cloudgeschäft entwickelte sich dynamisch, der entsprechende Auftragsbestand legte um rund 25 Prozent zu. Angesichts der erfreulichen Geschäftsentwicklung hob der Vorstand zudem die Margenprognose für 2027 auf mindestens 35 Prozent an, nachdem zuvor mindestens 33 Prozent erwartet worden waren.

Ob die operative Dynamik weiter anhält, wird morgen klar, wenn der Spezialist für Workforce-Management-Software seine Neunmonatszahlen vorlegt. Bislang erwartet der Vorstand für 2026 einen Umsatz von 210 bis 215 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von mindestens 34 Prozent.

Fazit

Die operative Entwicklung und die jüngsten charttechnischen Signale sprechen dafür, dass die ATOSS-Aktie ihren Boden gefunden haben könnte. Bestätigen die Neunmonatszahlen den positiven Geschäftstrend, könnte das den nächsten Angriff auf die Marke von 100 Euro auslösen. Ein Ausbruch darüber wäre ein wichtiges Signal für eine nachhaltige Trendwende.

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Erstellung am 22.10.26 um 14:36 Uhr.

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