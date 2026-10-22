NAGA: Q4 soll sehr stark werden

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

NAGA hat in Q3 solide abgeschnitten, die Belebung der Erlösdynamik steht aber noch aus. In Q4 soll sich das deutlich ändern.

Mit 12,7 Mio. Euro lag der Umsatz von NAGA in Q3 nach vorläufigen Berechnungen noch leicht unter dem Vorjahreswert von 13,3 Mio. Euro und das EBITDA ist wegen höherer Marketinginvestitionen gegenüber dem Vorquartal von 2,2 auf rund 1,4 Mio. Euro zurückgegangen, aber klar positiv geblieben. NAGA bereitet damit Produkteinführungen im vierten Quartal vor, die für einen Schub bei der Umsatzdynamik sorgen sollen. Im Vorfeld der Zahlen hatte das Unternehmen mit dem Halbjahresbericht die Jahresprognose bestätigt, die weiterhin einen Umsatz von 68 bis 75 Mio. Euro und ein EBITDA von 10 bis 15 Mio. Euro vorsieht. Nach Neunmonatswerten von 40,5 Mio. Euro bzw. 5,9 Mio. Euro bei Umsatz und EBITDA ist zur Erfüllung der Ziele ein sehr starkes Schlussquartal nötig. Kommt es so, halten wir es für wahrscheinlich, dass die Aktie den Konsolidierungsmodus beendet und wieder deutlich aufwertet.

Die vollständige Unternehmensmeldung findet sich hier: zum Artikel

Auf einen nachhaltigen Kursaufschwung wartet auch die Aktie von LAIQON noch. Warum sich das bald ändern könnte, lesen sie hier: zum Artikel

Abwärts ging es zuletzt bei der Aktie von 2G Energy. Das stellt aber möglicherweise eine Einstiegsgelegenheit dar, denn die Wachstumsperspektiven des Unternehmens sind ausgesprochen gut: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.450 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 17.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 22.10.26 um 8:11 Uhr.

Hinweise zu potenziellen Interessenkonflikten:

StockXperts berichtet im Rahmen einer bezahlten News-Coverage über das Unternehmen. Die Unabhängigkeit des Artikels wurde vertraglich gesichert und das Unternehmen bzw. der Auftraggeber hat auf den Text keinen Einfluss genommen und diesen vor Veröffentlichung auch nicht gesichtet.

Eine StockXperts nahestehende Gesellschaft unterhält eine Auftragsbeziehung zu dem Unternehmen (Research-Coverage).

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel