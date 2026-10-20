Bastei Lübbe: Hoffen auf das Weihnachtsgeschäft

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Der Aktienkurs von Bastei Lübbe bröckelt weiter ab. Nach durchwachsenen Q1-Zahlen muss jetzt ein guter Halbjahresbericht 2026/27 her.

Vom 7. bis zum 11. Oktober war in Frankfurt wieder Buchmesse. Positive Kursimpulse für die Aktie des Publikumsverlags Bastei Lübbe hat diese nicht gebracht. Wenn das Unternehmen am 5. November die Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026/27 (per 31.3.) vorlegt, muss Q2 das Zahlenwerk retten, denn im ersten Quartal lief es noch nicht so rund bei den Kölnern.

Saisonal stärkere Quartale stehen an

Denn die Aktie ist mittlerweile unter die Unterstützung bei 6,30 Euro gerutscht – und um weiteres Ungemach zu verhindern, sollte diese schnell zurückerobert werden. Dafür stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht, denn saisonal bedingt sind das zweite und dritte Quartal die beim Ergebnis deutlich stärkeren Abschnitte. Besonders auf dem Weihnachtsgeschäft, das auf das dritte Quartal im gebrochenen Geschäftsjahr bei Bastei Lübbe fällt, ruhen die Hoffnungen.

Q1 noch schwach auf der Brust

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 sah es hingegen noch nicht so rosig aus. Der Umsatz stieg zwar um 7 Prozent auf 24,6 Mio. Euro, das EBIT verminderte sich jedoch auf 1,1 Mio. Euro (zuvor: 1,2 Mio. Euro). Unterm Strich stand ein Konzernergebnis von 0,7 Mio. Euro (zuvor: 0,8 Mio. Euro). Gestiegene Druckkosten im Zusammenhang mit dem Bestandsaufbau bei den Neuheiten sollen hierfür maßgeblich verantwortlich gewesen sein.

Fazit

Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet Bastei Lübbe einen Umsatz zwischen 118 und 122 Mio. Euro sowie ein EBIT von 10 bis 12 Mio. Euro. Im Feuer stehen diese Ziele aktuell noch nicht. Allerdings waren es auch schon im Vorjahr die unerwartet hohen Materialkosten, die das Jahresergebnis verhagelten. Daher werden Anleger bei Vorlage der Halbjahreszahlen ganz genau auf die Entwicklung dieser Aufwandsposition schauen. Technisch wurde die Unterstützung bei 6,30 Euro nach unten durchbrochen. Gelingt es nicht, diese zurückzuerobern, drohen sukzessive Kurse um 5,40 Euro.

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Erstellung am 20.10.26 um 9:21 Uhr.

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