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DAX-FLASH: Leicht schwächer im angespannten Umfeld

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei leicht nachgebenden Ölpreisen und einem unter Druck stehenden Technologiesektor dürfte der DAX am Dienstag mit leichten Abgaben starten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex etwas mehr als zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handel mit minus 0,16 Prozent auf 25.237 Punkten.

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An der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend war er am Vortag zurückgeprallt. Sie verläuft derzeit bei 21.322 Punkten. Unterstützung liefert die für den längerfristigen Kursverlauf relevante 200-Tage-Linie bei 24.862 Zählern.

Technologiewerte und hier besonders Papiere von Chipkonzernen hatten am Vortag in den USA einen schweren Stand und wurden anschließend auch in Asien verkauft. Am Dienstag rücken zudem Banken in den Fokus, wenn unter anderem JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) und Goldman Sachs ihre Quartalsbilanzen präsentieren und damit die Berichtssaison in den USA anschieben./ajx/zb

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