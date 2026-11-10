DAX 26.267 +1,7%ESt50 6.335 +0,7%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,85 +0,3%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.474 -0,8%Euro 1,1237 +0,1%Öl 91,0 -1,7%Gold 4.120 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

DAX - Lehrbuchmäßiger Pullback

Jörg Scherer

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
26,267.19 EUR 446.83 EUR 1.73 %
News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

HSBC Daily Trading

Lehrbuchmäßiger Pullback

Der DAX® startete überaus erfolgreich in die neue Woche. Charttechnisch hat das Aktienbarometer einen idealtypischen Rücksetzer auf die Nackenlinie der Bodenbildung seit September (akt. bei 25.651 Punkten) vollzogen und gestern sofort die jüngste Abwärtskurslücke geschlossen. Die Kombination aus der angeführten Nackenlinie und der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.556 Punkten) bildet auf der Unterseite weiterhin eine entscheidende Rückzugszone. Nach Norden stechen indes die historischen Rekordstände seit August bei 26.574/26.619/26.693 Punkten ins Auge. Ein Vorstoß in „uncharted territory“ besitzt den Charme, dass dann die Kursentwicklung seit Ende August als klassische „Tasse-Henkel-Formation“ interpretiert werden könnte (siehe Chart). Aus der Höhe des Kursmusters ergibt sich dann ein Anschlusspotenzial von 1.800 Punkten. Per Saldo steht für die deutschen Standardwerte also einiges auf dem Spiel, aber es gibt auch einiges zu gewinnen. Ein Ausbruch dürfte für die nächste wichtige Richtungsentscheidung sorgen. Dank der guten Vorgaben dürfte das Aktienbarometer erneut deutlich höher in den Handel starten.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.