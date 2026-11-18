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FreeCast A veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

FreeCast A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 0,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FreeCast A 0,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net