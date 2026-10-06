GNW-News: IESE startet das "Global CFO"-Programm

06.10.26 10:04 Uhr

^NEW YORK, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IESE Business School startet

das Global CFO Program: Empowering Transformational Leaders

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(https://www.iese.edu/executive-education/global-cfo-program/), ein neues

Führungskräfteprogramm, das Finanzvorstände und leitende Finanzmanager darauf

vorbereiten soll, in Zeiten technologischer Umbrüche und geopolitischer

Unsicherheiten die Transformation von Unternehmen voranzutreiben, die

Unternehmensstrategie mitzugestalten und nachhaltigen Wert zu schaffen.

Das viermonatige transatlantische Programm beginnt im Mai 2027 und verbindet

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Präsenzmodule an den IESE-Standorten in New York und Madrid mit Online-Lernen

und Executive-Coaching.

Das Programm richtet sich an derzeitige Finanzvorstände, regionale oder

bereichsbezogene Finanzleiter sowie Führungskräfte, die sich innerhalb der

nächsten drei bis fünf Jahre auf eine Nachfolge in der obersten Führungsebene

vorbereiten. Es bringt Teilnehmende mit durchschnittlich 20 Jahren

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Führungserfahrung aus Global-2000-Unternehmen und internationalen Organisationen

zusammen.

Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit Finanzvorständen aus aller Welt,

Personalberatern für Führungskräfte und Branchenexperten entwickelt und befasst

sich mit dem erweiterten Aufgabenbereich des Finanzvorstands als strategischer

Partner des Vorstandsvorsitzenden und des Vorstands.

?Unternehmen wollen nicht einfach nur einen Punktezähler auf dem CFO-Posten; sie

wollen einen Spielmacher, der dem Führungsteam dabei helfen kann, den

Siegtreffer zu erzielen", sagte der akademische Co-Direktor Ajit Kambil,

Innovator, Berater und ehemaliger Geschäftsführer bei Deloitte.?Der CFO von

heute muss gemeinsam mit dem CEO und dem Vorstand den Wandel vorantreiben.

Dieses Programm ist eine praxisorientierte Startrampe, die Führungskräften dabei

helfen soll, diesen Sprung zu wagen."

?Was dieses Programm auszeichnet, ist die Verbindung zwischen strengen

methodischen Rahmenbedingungen und der Umsetzung auf Führungsebene, die es

Führungskräften ermöglicht, umsetzbare Strategien für nachhaltiges Wachstum und

Wertschöpfung zu entwickeln", fügte der akademische Co-Direktor Javier Estrada

(https://www.iese.edu/faculty-research/faculty/javier-estrada/), Professor für

Finanzmanagement an der IESE Business School, hinzu.

Die Teilnehmenden werden von den weltweit renommierten Finanzwissenschaftlern

der IESE sowie von führenden internationalen Referenten und Gastrednern aus der

Führungsetage unterrichtet.

Im Verlauf des Programms werden die Teilnehmenden vier umsetzbare Ergebnisse

erarbeiten, die auf ihre jeweiligen Organisationen zugeschnitten sind:

* Roadmap zur Wertschöpfung: Eine mehrjährige Roadmap zur Beschleunigung des

Unternehmenswachstums und der Unternehmensleistung in den nächsten 3 bis 5

Jahren.

* Rahmenkonzept für KI und technologischen Wandel: Eine pragmatische Strategie

zum Einsatz künstlicher Intelligenz, zur Erschließung des Wertes digitaler

Investitionen und zum Risikomanagement.

* Agenda zur Transformation der Finanzfunktion: Ein umsetzbarer Plan, dessen

Schwerpunkte auf der Abstimmung mit den Interessengruppen, dem Einfluss der

Führungskräfte und der organisatorischen Agilität liegen.

* Persönlicher Führungs- und Erfolgsplan: Förderung der persönlichen

Führungskompetenzen der Teilnehmenden und Unterstützung bei der

Verwirklichung ihrer Karriereziele.

Der Lehrplan, der die Finanzzentren New York und Madrid miteinander verbindet,

bietet den Teilnehmenden einen tiefen Einblick in die Finanzökosysteme der USA

und Europas und befasst sich gleichzeitig mit grenzüberschreitenden

Herausforderungen, darunter die Wertschöpfung in Schwellenländern und den BRICS-

Staaten.

Kontakt: mdees@iese.eduÂ°