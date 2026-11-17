Launch Two Acquisition A legte Quartalsergebnis vor
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Launch Two Acquisition A hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,05 USD gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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