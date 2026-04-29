Luxshare Precision Industry legte Quartalsergebnis vor

Luxshare Precision Industry gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 CNY, nach 0,420 CNY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Luxshare Precision Industry in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 83,65 Milliarden CNY im Vergleich zu 61,62 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,501 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 80,89 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.net