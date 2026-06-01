POLITIK SCHWEIZ

Die Schweizer haben eine harte verfassungsrechtliche Obergrenze für die Bevölkerung abgelehnt. Wirtschaftliche Schockwellen und ein schwerer diplomatischer Bruch mit der Europäischen Union wurden in einer Volksabstimmung abgewendet.

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COMMERZBANK / UNICREDIT

Der ohnehin schon hitzige Übernahmekampf zwischen der Commerzbank und ihrem italienischen Konkurrenten Unicredit spitzt sich weiter zu. "Der Gesamtbetriebsrat hat heute auf einer außerordentlichen Sitzung seinen Vorsitzenden beauftragt, Strafanzeige wegen des Verdachts der Marktmanipulation und Irreführung nach Paragraf 119 und 120 WpHG gegen unbekannt zu stellen", sagte Betriebsratschef Sascha Uebel dem Handelsblatt.

UNIPER

Im Verkaufsprozess um den Düsseldorfer Energiekonzern Uniper hat sich ein Konsortium zweier finanzstarker Unternehmen aus Kanada gebildet. Die Investmentgesellschaft Brookfield und der Pensionsfonds CPP Investments haben gemeinsam Interesse an einem Kauf von Uniper-Anteilen bekundet, wie das Handelsblatt aus Beraterkreisen erfuhr.

MERCK & CO

hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für zwei auf Keytruda basierende Medikamentenkombinationen für bestimmte Patienten mit Nierenkrebs nach einer Operation bekommen. Die FDA genehmigte Keytruda und Keytruda QLEX, jeweils in Kombination mit Mercks Tablette Welireg.

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WARNER BROS. DISCOVERY / PARAMOUNT

Die 81 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount hat eine wichtige Hürde genommen. Das US-Justizministerium hat den Deal genehmigt. Die wettbewerbsrechtliche Genehmigung aus Europa steht unterdessen noch aus.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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June 15, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)