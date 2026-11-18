Nauticus Robotics hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 10,87 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -124,800 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 2,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net