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Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Rente/Reformen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Rente/Reformen

Das Kabinett befindet sich im von Kanzler Friedrich Merz ausgerufenen Herbst der Reformen. Nur eben - nachdem es im vergangenen Jahr nichts damit wurde - bereits zum zweiten Mal. Klappt es diesmal? Wenn nicht, folgt dann im nächsten Jahr der dritte Anlauf? Oder platzt die Regierung, wenn sie sich jetzt nicht auf einen gemeinsamen Kurs verständigt? Der neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer hat sich in den vergangenen Monaten als Kritiker der Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren profiliert. Jetzt muss er zeigen, ob er in der Lage ist, die Tür zu einem Kompromiss so weit zu öffnen, dass alle in der Koalition hindurchgehen können. Die gute Nachricht ist: Der Mann aus Rheinland-Pfalz ist ein Pragmatiker. Einer, der sich einigen will und kann./yyzz/DP/zb

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