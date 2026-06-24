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Deutsche Anleihen kaum verändert

25.06.26 10:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert und damit die Kursgewinne der vergangenen Tage vorerst nicht fortgesetzt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verharrte auf 127,29 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,87 Prozent.

In den vergangenen Tagen waren die Ölpreise kräftig gefallen, was die Inflationserwartungen am Markt dämpfte und für einen Rückgang der Renditen sorgte. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank wird am Markt nur noch mit einer Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) bis zum Jahresende gerechnet.

An den Finanzmärkten warten die Anleger auf neue Daten zur Preisentwicklung in den USA, die am Nachmittag im Zuge der US-Konsumausgaben auf dem Programm stehen und für neue Impulse sorgen könnten. Diese sogenannten PCE-Deflatoren sind das bevorzugte Inflationsmaß der Fed und daher von besonderer Bedeutung./jkr/stk