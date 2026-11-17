FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag nach den jüngsten Kursverlusten bei 1,10 US-Dollar stabilisiert. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1007 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0989 (Montag: 1,1014) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9100 (0,9079) Euro.

Dem Markt fehlte eine klare Richtung. Die im Oktober etwas stärker als erwartet gestiegenen Einzelhandelsumsätze stützten den US-Dollar nur vorübergehend. Schließlich ist die Industrieproduktion im Oktober unerwartet gefallen. Kurzzeitig war der Euro bis auf 1,0968 Dollar gesunken. Dies war der niedrigste Stand seit April 2025.

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Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland stützten den Euro nicht. Die Einschätzung von Finanzexperten und Analysten zur Konjunktur in Deutschland hat sich stärker als erwartet verbessert. Die ZEW-Konjunkturerwartungen stiegen auf den höchsten Stand seit Februar. "Mit Blick nach vorn bleiben die Aussichten günstig", kommentierte Volkswirtin Felicitas Henze von der Deutschen Bank. Die zuletzt soliden Auftragseingänge und gut gefüllten Auftragsbücher sprächen für eine weitere Erholung der Industrieproduktion. "Zugleich dürfte der Fiskalimpuls zunehmend in der Realwirtschaft ankommen und die Investitionstätigkeit stützen", schrieb Henze.

Zuletzt war der Euro noch deutlich gesunken. Durch eine überraschend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten und Aussagen aus den Reihen der Notenbank Fed waren jüngst Spekulationen auf steigende Zinsen in den USA verstärkt worden, was dem Dollar Auftrieb bescherte und den Euro im Gegenzug unter Druck setzte.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83305 (0,83450) britische Pfund, 175,05 (175,78) japanische Yen und 0,9233 (0,9244) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 3.887 Dollar. Das waren rund 30 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he