FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag etwas zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,0985 US-Dollar gehandelt. Dies war etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0975 (Mittwoch: 1,0935) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9111 (0,9144) Euro.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Schließlich ist in den USA Feiertag und es werden dort keine Konjunkturdaten veröffentlicht. Der Euro verteidigte so seine Kursaufschläge vom Vortag.

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Das schwache Konsumklima in Deutschland belastete den Euro kaum. Das Konsumklima der Nürnberger Institute GfK und NIM ist vor dem einsetzenden Weihnachtsgeschäft im Vergleich zum Vormonat zwar leicht gestiegen - es bleibt aber auf einem sehr niedrigen Niveau.

Der Spanier Pablo Hernández de Cos soll derweil neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. Der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier ist für den Posten des Chefvolkswirts der Notenbank vorgesehen, wie die Deutsche Presse-Agentur nach Beratungen von EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel von Diplomaten erfuhr.

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht der Chefvolkswirt der Dekabank, Ulrich Kater, damit im Kampf gegen die Inflation gut aufgestellt. Die Kandidaten für den EZB-Vorsitz und den Posten des Chefvolkswirts der Notenbank wiesen eine ausreichende Politikferne auf. Die Experten der Dekabank erwarten zwei weitere Leitzinserhöhungen durch die EZB.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83755 (0,83730) britische Pfund, 174,79 (174,22) japanische Yen und 0,9153 (0,9085) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 3.576 Dollar. Das waren rund 10 Dollar weniger als am Vortag./jsl/mis