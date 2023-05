Hohe Inflation: Argentinien führt 2000-Pesos-Schein ein

GO

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

thyssenkrupp Nucera erhält Elektrolyseure-Großauftrag aus Schweden. Techem steht anscheinend vor Verkauf oder Börsengang. Enel steckt Milliardenbetrag in US-Solarzellen-Fabrik. Infineon nimmt Forschungsprojekte für Leistungselektronik und Künstliche Intelligenz auf. Siemens Gamesa trennt sich von Anteil an Windar Renovables. Rekordstrafe gegen Facebook-Mutterkonzern. Continental verkauft Reifenwerk in Russland.