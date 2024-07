Kryptokurse am Vormittag

21.07.24 09:48 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Sonntagvormittag am Kryptomarkt

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 09:41 fällt Bitcoin -0,60 Prozent auf 66.778,05 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 67.183,91 US-Dollar. Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um -0,95 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 391,71 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 395,47 US-Dollar wert war. Währenddessen wird Ethereum bei 3.488,02 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,99 Prozent im Vergleich zum Vortag (3.522,74 US-Dollar). In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von -0,51 Prozent auf 72,73 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 73,10 US-Dollar wert. In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 0,5906 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,5950 US-Dollar. Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,4378 US-Dollar am Vortag auf 0,4303 US-Dollar nach unten (-1,71 Prozent). Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt -0,17 Prozent auf 163,18 US-Dollar, nach 163,46 US-Dollar am Vortag. In der Zwischenzeit geht es für IOTA bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -0,35 Prozent auf 0,1749 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der IOTA-Kurs noch bei 0,1755 US-Dollar. Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0046 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0046 US-Dollar. Währenddessen verliert der Stellar-Kurs um -0,63 Prozent auf 0,1047 US-Dollar. Gestern war Stellar noch 0,1053 US-Dollar wert. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0161 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -1,17 Prozent auf 27,71 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 28,04 US-Dollar wert. Zeitgleich verringert sich der NEO-Kurs um -0,48 Prozent auf 11,76 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 11,82 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

