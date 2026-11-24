XMRAnlage im Fokus

Bei einem frühen Investment in Monero hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr notierte Monero bei 389,12 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in XMR investiert, befänden sich nun 0,2570 Monero in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,46 USD, da sich der Wert eines Coins am 23.11.2026 auf 484,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 24,46 Prozent erhöht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 292,19 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 714,30 USD.

Redaktion Finanzen.net