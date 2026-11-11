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DAX – Allzeithoch im Blick

In eigener Sache

Der DAX ist gestern zwar bis auf 26.634 gestiegen, gab einen Teil der Kursgewinne aber bis zum Handelsschluss wieder ab.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 11.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Während der deutsche Leitindex zum Wochenstart noch 1,7% zulegen konnte, fiel das Tagesplus am gestrigen Dienstag mit 0,3% deutlich geringer aus. Dabei waren die Notierungen zunächst mit einem Aufwärts-Gap bei 26.549 in die Sitzung gestartet (Schlusskurs vom Montag bei 26.267) und mit dem Tageshoch bei 26.634 bis auf 59 Punkte an das amtierende Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag herangekommen. Im weiteren Verlauf ließ die Aufwärtsdynamik jedoch merklich nach, wobei der DAX auf seinem Tagestief (26.348) aus dem Handel ging.

Ausblick: Bedingt durch den schwächeren Kursverlauf am Nachmittag hat sich das Aufwärtsmomentum im DAX vorübergehend abgeschwächt. Nachbörslich präsentierten sich die Blue Chips allerdings wieder fester. Das Long-Szenario: Kann der DAX zur Wochenmitte weiter zulegen, sollte es jetzt erneut über den Bremsbereich rund um 26.400 gehen. Im nächsten Schritt müsste dann das Top vom 28. August bei 26.619 überboten werden, bevor ein Hochlauf in Richtung des neuen Allzeithochs bei 26.693 möglich wäre. Gelingt der Sprung auf neue historische Höchststände, hätten die Kurse Platz für weitere Anstiege. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sollte zuerst auf die gestern entstandene Kurslücke geachtet werden, die erst bei 26.267 vollständig geschlossen wäre. Darunter könnten die nächsten Haltelinien am Zwischenhoch vom 4. September (26.168) sowie am Oktober-Top (26.106) und an der 26.000er-Marke angetragen werden. Bietet auch das Top vom 6. Juli bei 25.900 keinen Halt, müsste mit einem Test der Auffangzone aus der 100-Tage-Linie (25.595) mit dem GD50 (25.556) und dem Januar-Top (25.563) gerechnet werden.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 11.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 11.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 0,31% 5 Tage 1,87% 20 Tage 4,31% 52 Wochen 9,38% im November 2,05% im Jahr 2026 7,58% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.692,90 Abstand zum 52-Wochenhoch -1,29% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 20,51% Allzeithoch 26.692,90 Abstand zum Allzeithoch -1,29% Trend 200-Tage-Linie 24.942,48 Abstand 200-Tage-Linie 5,63% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.594,50 Abstand 100-Tage-Linie 2,94% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 25.563,34 Abstand 50-Tage-Linie 3,07% Status (kurzfristig) aufwärts DAX-Trend-Chart Stand 11.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants