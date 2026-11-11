DAX – Allzeithoch im Blick
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Der DAX ist gestern zwar bis auf 26634 gestiegen gab einen Teil der Kursgewinne aber bis zum Handelsschluss wieder ab
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DAX – Allzeithoch im Blick
Mittwoch, 11. November 2026
Der DAX ist gestern zwar bis auf 26.634 gestiegen, gab einen Teil der Kursgewinne aber bis zum Handelsschluss wieder ab.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Während der deutsche Leitindex zum Wochenstart noch 1,7% zulegen konnte, fiel das Tagesplus am gestrigen Dienstag mit 0,3% deutlich geringer aus. Dabei waren die Notierungen zunächst mit einem Aufwärts-Gap bei 26.549 in die Sitzung gestartet (Schlusskurs vom Montag bei 26.267) und mit dem Tageshoch bei 26.634 bis auf 59 Punkte an das amtierende Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag herangekommen. Im weiteren Verlauf ließ die Aufwärtsdynamik jedoch merklich nach, wobei der DAX auf seinem Tagestief (26.348) aus dem Handel ging.
Ausblick: Bedingt durch den schwächeren Kursverlauf am Nachmittag hat sich das Aufwärtsmomentum im DAX vorübergehend abgeschwächt. Nachbörslich präsentierten sich die Blue Chips allerdings wieder fester. Das Long-Szenario: Kann der DAX zur Wochenmitte weiter zulegen, sollte es jetzt erneut über den Bremsbereich rund um 26.400 gehen. Im nächsten Schritt müsste dann das Top vom 28. August bei 26.619 überboten werden, bevor ein Hochlauf in Richtung des neuen Allzeithochs bei 26.693 möglich wäre. Gelingt der Sprung auf neue historische Höchststände, hätten die Kurse Platz für weitere Anstiege. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sollte zuerst auf die gestern entstandene Kurslücke geachtet werden, die erst bei 26.267 vollständig geschlossen wäre. Darunter könnten die nächsten Haltelinien am Zwischenhoch vom 4. September (26.168) sowie am Oktober-Top (26.106) und an der 26.000er-Marke angetragen werden. Bietet auch das Top vom 6. Juli bei 25.900 keinen Halt, müsste mit einem Test der Auffangzone aus der 100-Tage-Linie (25.595) mit dem GD50 (25.556) und dem Januar-Top (25.563) gerechnet werden.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|WA1DD3
|23.456,83
|8,65
|Open End Turbo Call
|WA15AC
|24.410,06
|12,53
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|UP164K
|29.579,43
|8,67
|Open End Turbo Put
|UQ50KE
|28.628,67
|12,57
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|0,31%
|5 Tage
|1,87%
|20 Tage
|4,31%
|52 Wochen
|9,38%
|im November
|2,05%
|im Jahr 2026
|7,58%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|26.692,90
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-1,29%
|52-Wochentief
|21.863,81
|Abstand zum 52-Wochentief
|20,51%
|Allzeithoch
|26.692,90
|Abstand zum Allzeithoch
|-1,29%
|Trend
|200-Tage-Linie
|24.942,48
|Abstand 200-Tage-Linie
|5,63%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|25.594,50
|Abstand 100-Tage-Linie
|2,94%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|25.563,34
|Abstand 50-Tage-Linie
|3,07%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.