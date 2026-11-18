DAX – Deutlicher Rücksetzer
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Für den DAX ging es zum Start in die neue Woche um weitere 06 auf 26599 zurück
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DAX – Deutlicher Rücksetzer
Mittwoch, 18. November 2026
Der DAX hat am gestrigen Dienstag deutliche Verluste erlitten und ist dabei um 2,1% auf 26.045 zurückgefallen.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am vergangenen Donnerstag auf das neue Allzeithoch bei 27.002 gestiegen war, drehten die Notierungen im Anschluss wieder nach unten ab. Dabei weitete sich der Rücksetzer gestern noch einmal aus. Schon zur Eröffnung bei 26.387 rissen die Blue Chips ein 212 Punkte breites Abwärts-Gap in den Chart, das mit dem Tageshoch bei 26.441 auch nicht geschlossen wurde. Stattdessen fielen die Kurse im Tief auf 26.024 zurück und beendeten die dritte Verlustsitzung in Folge bei einem Endstand von 26.045 Zählern.
Ausblick: Im Chart des DAX könnten die Blicke nun bereits wieder in Richtung der 26.000er-Schwelle gehen. Das Short-Szenario: Hält die Korrektur im deutschen Leitindex an, dürfte zunächst der Preisbereich um 26.000 Punkte auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter sollte auf das Hoch vom 6. Juli bei 25.900 geachtet werden. Verlieren die Kurse diesen Halt, müsste mit einem Rücksetzer an die mittelfristige 100-Tage-Linie (25.683) mit dem kurzfristigen GD50 (25.622) gerechnet werden. Weitere Haltestellen wären anschließend am September-Tief bei 25.164 sowie an der 25.000er-Marke und dem GD200 (24.991) zu finden. Das Long-Szenario: Kann der DAX hingegen zu einer Gegenreaktion ansetzen, müsste es zuerst zurück über das Oktober-Top (26.106) und das Zwischenhoch vom 4. September (26.168) gehen. Darüber könnte das gestern entstandene Abwärts-Gap bei 26.599 geschlossen werden, ehe das August-Top bei 26.619 und das Zwischenhoch vom 5. November bei 26.693 überboten werden sollten. Gelingt dort der Break, wäre ein neuerlicher Hochlauf an die 27.000er-Marke mit dem Allzeithoch aus der Vorwoche vorstellbar.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UQ9378
|23.046,29
|8,63
|Open End Turbo Call
|WA2YC0
|24.021,50
|12,75
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|UP8666
|29.079,96
|8,65
|Open End Turbo Put
|WB9ES4
|28.106,69
|12,76
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|-2,08%
|5 Tage
|-1,15%
|20 Tage
|2,93%
|52 Wochen
|12,36%
|im November
|0,88%
|im Jahr 2026
|6,35%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|27.001,67
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-3,54%
|52-Wochentief
|21.863,81
|Abstand zum 52-Wochentief
|19,13%
|Allzeithoch
|27.001,67
|Abstand zum Allzeithoch
|-3,54%
|Trend
|200-Tage-Linie
|24.990,57
|Abstand 200-Tage-Linie
|4,22%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|25.682,50
|Abstand 100-Tage-Linie
|1,41%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|25.621,85
|Abstand 50-Tage-Linie
|1,65%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.