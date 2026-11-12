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DAX – Neue Rekorde?

In eigener Sache

Während der reguläre Handel im DAX gestern Abend auf dem Tageshoch bei 26.663 endete, ging es nachbörslich auf neue historische Höchststände hinauf.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 12.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Dienstagnachmittag von einem schwächeren Kursverlauf ausgebremst worden war, konnten die Blue Chips am gestrigen Mittwoch bis zur Schlussglocke kräftig zulegen. Dabei sprangen die Kurse schon zur Eröffnung bei 26.623 per Aufwärts-Gap nach oben (Vortagesschluss bei 26.347), fielen im weiteren Verlauf aber zunächst auf das Tagestief bei 26.492 zurück. Dank eines starken Endspurts schraubte sich der DAX letztlich bis auf 26.663 Punkte (+1,2%) und kletterte nachbörslich sogar über 26.700 Zähler.

Ausblick: Im Chart könnte es jetzt zu einem Ausbruch auf neue Bestmarken kommen. Das Long-Szenario: Kann der DAX seine nachbörslichen Rekorde im regulären Handel bestätigen, wäre der Weg oberhalb des aktuellen Allzeithochs vom vergangenen Donnerstag (26.693) zunächst frei von nennenswerten charttechnischen Widerständen. Zur Orientierung lassen sich jedoch die nächsten runden Hundertermarken wie bspw. 26.800 oder 26.900 heranziehen. Darüber würde im etwas größeren Bild bereits die 27.000er-Barriere warten. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht neben dem Gap vom Dienstag nun vor allem die gestern neu entstandene Kurslücke im Fokus. Werden die beiden Lücken bei 26.347 bzw. 26.267 geschlossen und drehen die Notierungen danach nicht wieder nach oben, müsste ein Test des Hochs vom 4. September (26.168) mit dem Oktober-Top (26.106) und der 26.000er-Marke einkalkuliert werden. Unterhalb des Tops vom 6. Juli bei 25.900 würde die Auffangzone aus der 100-Tage-Linie (25.614) mit dem kurzfristigen GD50 (25.580) und dem Januar-Top (25.508) in den Fokus rücken.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 12.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 12.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 1,20% 5 Tage 0,85% 20 Tage 5,39% 52 Wochen 9,36% im November 3,27% im Jahr 2026 8,87% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.692,90 Abstand zum 52-Wochenhoch -0,11% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 21,95% Allzeithoch 26.692,90 Abstand zum Allzeithoch -0,11% Trend 200-Tage-Linie 24.953,10 Abstand 200-Tage-Linie 6,85% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.613,73 Abstand 100-Tage-Linie 4,10% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 25.579,81 Abstand 50-Tage-Linie 4,23% Status (kurzfristig) aufwärts DAX-Trend-Chart Stand 12.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants