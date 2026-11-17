Hebelzertifikate-Trader

In dieser Woche steht mit dem Börsendebüt von Anthropic einer der größten Börsengänge aller Zeiten an.

So will das Unternehmen damit Geld für das weitere Wachstum generieren. Die Aktie selbst wird an der Technologiebörse Nasdaq mit dem Tickersymbol ANT gehandelt. Der Ausgabepreis soll zwischen 70 bis 80 US-Dollar liegen. Damit strebt das Unternehmen eine Bewertung von einer Bio. US-Dollar an. Auch hierzulande lässt sich die Aktie über den einen oder anderen Online-Broker zeichnen, wie beispielsweise Scalable, Trade Republic, Consorsbank oder Revolut. Daneben ist dies auch über die Deutsche Bank möglich. Wenngleich der Börsengang deutlich überzeichnet ist, stellt sich die Frage, ob die Aktie dann immer noch als Gelegenheit zu werten ist.

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Bemerkenswerte Umsatzsteigerung!

Im ersten Halbjahr 2026 kletterte der Umsatz von 1,2 Mrd. US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 16,3 Mrd. US-Dollar. Demgegenüber stand allerdings ein Nettoverlust von 80,7 Mrd. US-Dollar. So benötigt das Unternehmen sehr viel Rechenleistung. Aktuell fließen rund 70 Prozent davon in Forschung, Entwicklung und Training. Insofern investiert das Unternehmen sehr viel in die Zukunft. Solange die Anleger davon ausgehen, dass sich diese Investments künftig auch auszahlen werden, dürfte die Aktie davon profitieren. Allerdings sind die Verpflichtungen nicht zu verachten! So hat sich Anthropic vertraglich zur Nutzung von Cloud- und Rechenkapazitäten gegenüber Unternehmen, wie beispielsweise Microsoft, Alphabet, Amazon oder Broadcom für die kommenden Jahre verpflichtet, die bis Ende 2030 einen Umfang von 450 Mrd. US-Dollar annehmen. Sollte sich abzeichnen, dass das Gewinnwachstum nicht die erwartete Größenordnung einnimmt, droht ein entsprechender Absturz des Aktienkurses. Gelingt es Anthropic hingegen, die hohen Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern gar zu übertreffen, würde sich ein Einstieg als lohnenswertes Investment erweisen. Die Anleger dürften daher ganz besonders auf die weitere Geschäftsentwicklung, aber auch auf den weiteren Verlauf im KI-Sektor achten. So führte der Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen zur Sorge, dass der künftige Bau von Rechenzentren nicht mehr so einfach erfolgen könnte, als dies bislang der Fall war. Sollten die politischen Impulse aber weniger negativ als erwartet ausfallen, könnte dies der Aktie zu weiterem Aufschwung verhelfen.

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.