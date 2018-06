NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach einer Gewinnwarnung der Container-Reederei auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der neue Ausblick für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liege fast ein Fünftel unter der durchschnittlichen Marktschätzung, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein zunächst noch unverändertes Kaufvotum basiere auf besseren Marktbedingungen nach dem ersten Halbjahr mit besseren Frachtraten. Erhöhter Protektionismus in der Weltwirtschaft könnte sich allerdings negativ auswirken, schränkte er ein./mis/la



Datum der Analyse: 29.06.2018



