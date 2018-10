NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Eine Umsatzbeschleunigung im Jahr 2019 sei gesetzte Realität, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sieht im kommenden Jahr einen Wendepunkt für den Schweizer Nahrungsmittelhersteller kommen./ajx/ck



Datum der Analyse: 10.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.