HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für SLM Solutions auf "Sell" mit einem Kursziel von 3,00 Euro belassen. Der qualitativ hochwertige Markt für additive Fertigung wachse dynamisch, vor allem im metallbasierten Bereich, schrieb Analyst Carlos Becke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der 3D-Druckerhersteller allerdings sei seit 2016 nicht in der Lage, dieses Wachstumspotenzial auszuschöpfen. Aus dem Marktstart des US-Konkurrenten Stratasys erwachse für SLM eine Gefahr für die Marktanteile./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2019 / 08:23 / MESZ



