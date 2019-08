LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat AB Inbev von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 74 Euro gesenkt. Die Aktie des weltgrößten Brauereikonzerns habe in den vergangenen Monaten einen guten Lauf gehabt, der aber wohl vor dem Ende stehe, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In einigen Kernmärkten dürfte es operativ nicht mehr so rund laufen. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognose (EPS) für 2020./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2019 / / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.