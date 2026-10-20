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AI Analyse

Deutsche Bank AG

KRONES Buy

10:56 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
113,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones vor Quartalszahlen von 170 auf 167 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abfüllanlagen-Hersteller dürfte mit einem organischen Umsatzplus von 2,5 Prozent aufwarten, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) erwartet der Experte 8 Prozent über dem Vorjahreswert./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
167,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
112,40 €		 Abst. Kursziel*:
48,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
113,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,79%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
157,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

10:56 KRONES Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
15.10.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 KRONES Buy Warburg Research
22.09.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
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EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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