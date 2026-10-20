KRONES Aktie
Marktkap. 3,56 Mrd. EURKGV 14,36 Div. Rendite 2,06%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
AI Analyse
KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones vor Quartalszahlen von 170 auf 167 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abfüllanlagen-Hersteller dürfte mit einem organischen Umsatzplus von 2,5 Prozent aufwarten, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) erwartet der Experte 8 Prozent über dem Vorjahreswert./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
167,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
112,40 €
|Abst. Kursziel*:
48,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
113,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,79%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
157,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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