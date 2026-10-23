KRONES Aktie
Marktkap. 3,63 Mrd. EURKGV 14,36 Div. Rendite 2,06%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
AI Analyse
KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Abfüllanlagen-Herstellers seien etwas hinter den durchschnittlichen Marktprognosen zurückgeblieben, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gekürzten Umsatzziele bis 2028 stünden mit geopolitischem Druck, Kosten und konjunktureller Unsicherheit in Zusammenhang./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
167,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
111,00 €
|Abst. Kursziel*:
50,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
110,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,54%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
155,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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