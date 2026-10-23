KRONES Aktie
Marktkap. 3,63 Mrd. EURKGV 14,36 Div. Rendite 2,06%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
AI Analyse
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Krones von 177 auf 173 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf den eingetrübten Ausblick des Abfüllanlagen-Herstellers habe er seine Prognosen reduziert, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die bestätigte Kaufempfehlung begründete er mit den mittlerweile eingepreisten schwächeren Geschäftsaussichten und der historisch niedrigen Bewertung./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:45 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
173,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
111,20 €
|Abst. Kursziel*:
55,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
111,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,30%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
155,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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