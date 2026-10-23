DZ BANK

KRONES Kaufen

15:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones von 160 auf 131 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem eingetrübten Ausblick des Abfüllanlagen-Herstellers habe er seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2027 und 2028 um bis zu elf Prozent ermäßigt, schrieb Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sieht er im Branchenvergleich aber weiterhin günstig bewertet. Positiv wertet wir, dass die Unsicherheit bezu?glich des ambitionierten

Umsatzziels 2028 nun aus dem Markt raus sei./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones AG