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AI Analyse

DZ BANK

KRONES Kaufen

15:46 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones von 160 auf 131 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem eingetrübten Ausblick des Abfüllanlagen-Herstellers habe er seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2027 und 2028 um bis zu elf Prozent ermäßigt, schrieb Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sieht er im Branchenvergleich aber weiterhin günstig bewertet. Positiv wertet wir, dass die Unsicherheit bezu?glich des ambitionierten

Umsatzziels 2028 nun aus dem Markt raus sei./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones AG

Zusammenfassung: KRONES Kaufen

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
110,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
110,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
155,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

15:46 KRONES Kaufen DZ BANK
15:26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
14:41 KRONES Market-Perform Bernstein Research
13:11 KRONES Buy Warburg Research
11:31 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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