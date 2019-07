ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 88 auf 91 Franken angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Alan Erskine passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzung je Aktie für den Schweizer Lebensmittelkonzern im Jahr 2020 um 2 Prozent nach oben an. Er begründete diesen Schritt mit niedrigeren Steueraufwendungen und dem Verkauf des Skin-Health-Geschäfts. Operativ habe sich derweil nur wenig an seinen Erwartungen geändert./tih/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 16:37 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.