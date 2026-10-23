SAFRAN Aktie
Marktkap. 112,67 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
AI Analyse
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran von 390 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Investitionen lägen 2027 und 2028 zwar klar über den bisherigen Erwartungen, schrieb Milene Kerner am Freitag. Der Kurseinbruch sei aber eine viel zu hohe Quittung. Sie bleibt sehr optimistisch, rechnet aber nicht mit einer sehr raschen Neubewertung./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 21:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Overweight
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
273,70 €
|Abst. Kursziel*:
27,88%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
273,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,97%
|
Analyst Name:
Milene Kerner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
385,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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