Nach Darstellung von SMC-Research verzeichne die Staige One AG in den letzten Monaten große internationale Vertriebserfolge, die aber erwartungsgemäß noch nicht in den Halbjahreszahlen zu sehen seien. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski erwartet aber, dass die aus diesen Vertragsabschlüssen resultierende Wachstumsbeschleunigung ab dem zweiten Halbjahr zunehmend in den Erlösen und Erträgen sichtbar werde.

Wie laut SMC-Research nicht anders zu erwarten gewesen sei, zeigen die Halbjahreszahlen noch wenig von den großen internationalen Vertriebserfolgen, die Staige One in den vergangenen Monaten vermeldet habe. Mit 1,1 Mio. Euro habe der Halbjahresumsatz auf dem Niveau der zweiten Jahreshälfte 2023 und sogar unter dem Vergleichszeitraum aus 2023 gelegen. Hierbei gelte es allerdings zu beachten, dass Anfang 2023 noch 0,6 Mio. Euro an Sale & Lease Back-Erlösen verbucht worden seien, welche den Umsatz aufgebläht haben. Korrigiert um diese Größe sei der Umsatz im Vorjahresvergleich um 34 Prozent gewachsen. Zusammen mit der deutlichen Reduktion der Kosten habe damit der Verlust eingedämmt werden können, auf -1,7 Mio. Euro beim EBITDA und -2,1 Mio. Euro beim Nettoergebnis.

Auf dieser Basis und vor allem vor dem Hintergrund der steigenden Auslieferungen aus den neuen Großaufträgen habe Staige die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, die ein Umsatzwachstum um mindestens die Hälfte auf 4,0 bis 4,4 Mio. Euro und mindestens eine Halbierung des EBITDA-Verlustes aus -2,1 bis -2,5 Mio. Euro vorsehe.

Diese Prognose impliziere eine kräftige Wachstumsbeschleunigung, die sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen und 2026 Erlöse von fast 10 Mio. Euro sowie den operativen Breakeven ermöglichen solle. Diese Erwartung stütze sich einerseits auf die bereits fest akquirierten Bestellungen, wobei insbesondere der Rollout des ACME-Auftrags plangemäß 2026 den Höhepunkt erreichen solle, und andererseits auf die Erwartung weiterer Potenziale aus diesen und anderen, sich in Verhandlung befindlichen Aufträgen. Unter anderem berichte Staige von intensiven Verhandlungen mit weiteren chinesischen und indischen Interessenten, die im Erfolgsfall zu weiteren Aufträgen in der Größenordnung des ACME-Deals führen könnten.

Insgesamt wirke der von Staige verfolgte Weg nach Ansicht der Analysten überzeugend und vielversprechend. Auch die drei Großaktionäre, die im Rahmen der jüngsten Kapitalerhöhung ihre Bezugsrechte vollständig ausgeübt bzw. teilweise sogar überzeichnet haben, zeigen sich damit von den Perspektiven weiter überzeugt. Die Analysten halten deswegen das für die Bewertung unterstellte Wachstumsszenario weiter für gerechtfertigt.

Im Detail haben sie ihre Schätzungen in Reaktion auf die Halbjahreszahlen etwas revidiert, wobei sie insbesondere der für sie überraschend stark ausgeprägten Kostendisziplin Rechnung getragen und die Kostenschätzungen reduziert haben. Die sich hieraus ergebende Margenerhöhung habe maßgeblich zu dem leichten Anstieg des von den Analysten ermittelten Kursziels von zuvor 5,90 auf 6,00 Euro beigetragen. Für die Aktie, die seit Monatsanfang auch auf XETRA handelbar sei, sehen sie damit trotz der starken Performance der letzten Monate weiter ein großes Kurspotenzial und bestätigen das Urteil „Buy“.

