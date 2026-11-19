Apimeds Pharmaceuticals US legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Apimeds Pharmaceuticals US hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Apimeds Pharmaceuticals US hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,400 USD je Aktie gewesen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apimeds Pharmaceuticals US
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apimeds Pharmaceuticals US
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen