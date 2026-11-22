Arobs Transilvania Software: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Arobs Transilvania Software hat am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das vergangene Quartal hat Arobs Transilvania Software mit einem Umsatz von insgesamt 161,1 Millionen RON abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,1 Millionen RON erwirtschaftet worden waren, um 42,39 Prozent gesteigert.
Redaktion Finanzen.net
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