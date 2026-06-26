Bellatora: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bellatora hat am 26.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Bellatora im vergangenen Quartal 0,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 685,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bellatora 0,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net