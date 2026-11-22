Charlies legte Quartalsergebnis vor
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Charlies hat am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz lag bei 2,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 61,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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