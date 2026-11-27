Cosa Resources präsentierte Quartalsergebnisse
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Cosa Resources hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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