Graham legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Graham hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,60 USD gegenüber 27,91 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Graham in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,33 Milliarden USD im Vergleich zu 1,28 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Graham
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Graham
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Graham Aktie News
Graham Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Graham nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.