Graham legte Quartalsergebnis vor

31.10.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Graham in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,33 Milliarden USD im Vergleich zu 1,28 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,60 USD gegenüber 27,91 USD im Vorjahresquartal.

Graham hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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