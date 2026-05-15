HANDS präsentierte Quartalsergebnisse

HANDS veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1500,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -167,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,74 Prozent auf 180,55 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 211,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net