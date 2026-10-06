Karula legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Karula präsentierte am 05.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 11,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 28,51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Karula in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,03 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Karula
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Karula
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen