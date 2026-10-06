Karula legte Quartalsergebnis vor

06.10.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Karula in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,03 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde auf 11,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 28,51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Karula präsentierte am 05.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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