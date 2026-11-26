Lexaria Bioscience: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Lexaria Bioscience hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Lexaria Bioscience hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 94,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,730 USD beziffert. Im Vorjahr waren -9,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 95,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,03 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,71 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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