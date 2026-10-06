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NEXTAGE präsentierte Quartalsergebnisse

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Aktien
NEXTAGE Co.,Ltd.
2,839.00 JPY 20.00 JPY 0.71 %
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NEXTAGE stellte am 05.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 63,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 46,35 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat NEXTAGE im vergangenen Quartal 209,21 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEXTAGE 167,72 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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