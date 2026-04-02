NEXTAGE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NEXTAGE hat am 06.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 50,63 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,98 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,99 Prozent auf 181,07 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 144,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net